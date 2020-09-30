بسبب انتهاكاتها في المتوسط .. أمريكا توجه ضربة قاسمة لـ تركيا بهذه الخطوة

تعتزم واشنطن نشر السفينة البحرية العملاقة "هيرشيل وودي ويليامز"، في قاعدة أمريكية يونانية مشتركة، وهي خطوة يمكن أن تكون بمثابة علامة على استياء أمريكا المتزايد من تركيا.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، حسبما نقلت عن دبلوماسي أمريكي كبير، إن الولايات المتحدة ستنشر سفينتها البحرية في القاعدة العسكرية المشتركة في خليج سودا بجزيرة كريت، على بعد 600 ميل فقط من الساحل التركي، وهي خطوة تعكس عرضا رمزيا من أمريكا لدعم اليونان في مواجهتها المتوترة مع تركيا، وتحذير أيضا لأنقرة.
وحسب الصحيفة، كان التوتر مع تركيا - إلى جانب كيفية حله - على رأس أولويات اجتماع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وجولته مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الثلاثاء.
واتهم ميتسوتاكيس تركيا بانتهاك القوانين الدولية بعملياتها التوسعية في شرق البحر المتوسط وبحر إيجة، مؤكدا للصحفيين بعد اجتماع خاص مع بومبيو: "أن المنطقة حساسة للغاية وأجرت تركيا مؤخرًا أعمالًا استفزازية وانتهاكات مستمرة".
وقال ميتسوتاكيس إن تركيا أججت التوترات بخطاب شديد اللهجة ومحادثات مضللة حول نواياها.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مناقشة إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية بجزيرة كريت، في ضربة قاصمة لـ تركيا التي تضم قاعدة إنجرليك العسكرية الأمريكية، وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس نقل قاعدتها العسكرية الرئيسية منها، في مؤشر على نفاد صبر واشنطن بعد استفزازات أنقرة وانتهاكاتها الأخيرة في منطقة شرق المتوسط.
وأكد وزير الدفاع اليوناني، نيكوس باناجيوتوبولوس، عزم أثينا الشروع في إنشاء قاعدة عسكرية ثانية في جزيرة كريت.
وستكون هذه القاعدة إلى جانب أخرى في خليج سودا بالجزيرة التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومن جانبها، ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، أن واشنطن تدرس نقل قواتها من قاعدة إنجرليك في تركيا إلى جزيرة كريت اليونانية، من أجل معاقبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب أفعاله، وكجزء من سياسة واشنطن الجديدة التي تهدف إلى تعزيز تواجد القوات العسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط.
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