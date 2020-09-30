طائرة اختفت على الرادار.. كشف سر صوت الانفجار القوي في باريس

باغت دوي انفجار قوي تردد في باريس وضواحيها سكان العاصمة الفرنسية ومحيطها، وتدافع من سمعوه إلى مواقع التواصل الاجتماعي محاولين معرفة مصدره.

وذكرت شرطة العاصمة الفرنسية أن الانفجار ناجم عن اختراق طائرة مقاتلة حاجز الصوت على مقربة من باريس.

وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرة الحربية الفرنسية كُلفت بمهمة بحث على وجه السرعة بعد فقدان الاتصال مع طائرة مدنية واختفائها من على شاشات الرادار.

وناشدت الشرطة الفرنسية سكان باريس وضواحيها عدم الاتصال بالشرطة والإبلاغ عن الانفجار، حتى لا يشكل ذلك ضغطًا لا داعي له على شبكات الهاتف.

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من جانب آخر، كشف الادعاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، أن منفذ هجوم الطعن في باريس أراد دخول صحيفة "شارلي إيبدو" وإشعال النار فيها.

وكانت السلطات الفرنسية، اعتقلت 5 أشخاص، على خلفية حادث طعن بالقرب من المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة باريس.

ورجح وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أن يكون هجوم الطعن قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة باريس عملا إرهابيا من قبل إسلاميين متطرفين.