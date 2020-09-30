بخطوات سهلة وبسيطة… حضري فطيرة الشوكولاتة اللذيذة لأولادك

طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة، فطيرة الشوكولاتة تعتبر من أكثر الفطائر المشهورة بالمطابخ العربية، لأنها تتميز بمذاقها الخاص، الذي يجعل الكثير من الاشخاص يقبلون عليها بكثرة، خاصة عشاق الشكولاتة، ويمكن جميع السيدات يقومون بتحضيرها بكل سهولة داخل المنزل، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة. طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة طريقة عمل فطيرة الشوكولاتة مكونات العجين خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. ربع كوب كبير من السكر المطحون. نصف كيلو من الطحين. 2 ملعقة كبيرة من اللوز المطحون. 4 بيضة كبيرة الحجم. كوب إلا ربع كبير من الزبدة. مكونات الحشو 8 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام. ربع كوب صغير من الشوكولاتة البيضاء. 6 حبات من البيض كبير الحجم. كوب إلا ربع كبير من السكر. ربع كوب صغير من الماء. ربع كوب صغير من الزبدة. طريقة تحضير عجينة فطيرة الشوكولاتة اخفقي الزبدة مع مقدار الطحين جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي.

ثم ضيفي باقي المكونات إلى خليط الزبدة، وخفقيهم حتى تتكون عجينة ناعمة.

ثم ضعي العجين بوعاء محكم الغلق، ضعي الوعاء بالثلاجة لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك قومي بفرد العجينة على منضدة نظيفة، ضعي العجينة بصينية غير لاصقة.

ثم ضعي الصينية بالفرن حتى تنضج العجينة، وزعي الحشوة فوق العجينة.

ثم ضعي الصينية بالثلاجة لمدة ساعة، قومي بتقطيع الفطيرة حسب الرغبة أثناء التقديم. طريقة تحضير عجينة فطيرة الشوكولاتة

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