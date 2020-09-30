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جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح يصل الكويت

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وصلت الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت، بعد ظهر الأربعاء، تمهيدا لدفنه.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قال إنه مراسم دفن الجثمان ستقتصر على أقرباء الأمير الراحل فقط.

وتوفي الأمير صباح، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما، حيث كان في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب ولي العهد، اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة، الأربعاء.

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