الإصابة تجبر وليامز على الانسحاب من "رولان غاروس"

انسحبت لاعبة التنس الأميركية سيرينا وليامز، من بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، بسبب إصابة في وتر العرقوب قبل خوض مباراتها في الدور الثاني، يوم الأربعاء.

وكان من المرتقب أن تلتقي اللاعبة التي سبق لها أن صُنفت الأولى عالميا، مع البلغارية تسفيتانا بيرونكوفا، في ملعب فيليب شارتييه.

لكن الإصابة عرقلت طموح اللاعبة التي تبلغ 39 عاما وكانت تسعى إلى معادلة الرقم القياسي بالحصول على 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

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وصرحت وليامز بأنها لم تحظ بالوقت الكافي للتعافي بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وأضافت أنها كانت تبذل جهدا حتى تتمشى بالكاد.

وأوضحت وليامز أنها تحتاج إلى مدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع دون القيام بشيء، أي في "حالة جلوس" من أجل أخذ قسط للراحة والتعافي.

ورجحت أن تكون هذه الإصابة نهاية موسم 2020 بالنسبة إليها، أي أنها ستراهن على بطولة أستراليا المفتوحة في 2021 حتى تعادل الرقم القياسي الذي سجلته الأسترالية ماغريت كورت.