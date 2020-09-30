الأوقاف الكويتية تدعو لأداء صلاة الغائب على "أمير الإنسانية"

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، الأربعاء، المواطنين والمقيمين إلى أداء "صلاة الغائب" على أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، خلال تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأميركية، عن 91 عاما، ليتولى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم.
والأربعاء، نشرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت، تغريدة على "تويتر"، دعت فيها أئمة مساجد البلاد وعموم المواطنين والمقيمين، لأداء صلاة الغائب على "فقيد الوطن".
وحددت الوزارة موعد صلاة الغائب، بعد صلاة المغرب من يوم الأربعاء، في جميع مساجد الكويت.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إغلاق بعض الطرق جزئيا، الأربعاء، أثناء مراسم دفن جثمان الأمير الراحل.
ووصل الجثمان على متن طائرة قادمة من الولايات المتحدة، بعد ظهر الأربعاء، حسبما أعلنت مصادر كويتية رسمية.
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