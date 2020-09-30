الصحة العالمية : لقاح الإنفلونزا لا يحمى من الإصابة بـ كورونا

وأضاف الدكتور أحمد المنظرى، أنه لن يتم اعتماد أى لقاح لكورونا إلا إذا كان آمنا وفعالا، مؤكدا أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا فى هذا الوقت الحالى على الرغم من أنه لا يمنع الإصابة بكورونا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد ومستجدات الوضع الإقليمى للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف فى إطار آلية كوفاكس.