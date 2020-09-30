للسعوديين..وظائف جديدة بـ المؤسسة العامة للحبوب

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية، عن توافر وظائف شاغرة للمواطنين على بند الوظائف المؤقتة (بفرع ينبع).
وذكرت المؤسسة السعودية أن التقديم يبدأ اعتبارًا من الساعة السابعة والنصف صباح يوم الاحد القادم 4 أكتوبر ولمدة (7) أيام على موقع المؤسسة الإلكتروني.
وافادت المؤسسة العامة للحبوب السعودية أن الوثائق المطلوب إرفاقها مع الطلب هي " صورة من الهوية الوطنية ، و صورة من المؤهل. (وكذلك صورة من المعادلة إذا كان المتقدم متخرج من أحد الجامعات الخارجية) و صورة من السجل الأكاديمي و صورة من الخبرات موثقة أو برنت من التأمينات الاجتماعية إن وجد وصورة من (اختبار القدرة المعرفية/الاختبار التحصيلي/اختبار قياس) إن وجدت.
وأكدت المؤسسة السعودية أنه لن ينظر بأي طلب لم تستوفى الوثائق المطلوب إرفاقها، لافتة الي أن التعديل على بيانات التقديم سوف يكون متاحًا في الحادي عشر من أكتوبر القادم.
ويُشار الي ان المملكة العربية تتجه حاليا الي توطين العديد من الوظائف والمهن بها حيث أكد ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تصريحات سابقة له ، أن قرار توطين المهن الهندسية يوفر فرصًا وظيفية لجميع المهندسين السعوديين الباحثين عن عمل، الذين سجلوا بياناتهم في نظام جدارة ومنصة طاقات.
ويُشار الي ان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، أحمد الراجحي، كان قد أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بتوطين المهن الهندسية في المنشآت بنسبة 20%، مع وضع حد أدنى للأجور.
وأفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا القرار يسري على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من ذوي المهن الهندسية.
وقال البيان : في حال استهداف مهن هندسية في قرارات سابقة أو قرارات لاحقة لمهنة أو مهن محددة بنسب مختلفة تماشيًا مع تغييرات سوق العمل واحتياجاته فيتم تطبيق نسبة التوطين الأعلى
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