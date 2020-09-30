استعدادا لصلاة الجنازة.. جثمان أمير الكويت يتجه إلى مسجد بلال بن رباح

كشفت صحيفة القبس الكويتية، أن جثمان أمير الكويت الراحل يتجه إلى مسجد بلال بن رباح، في منطقة الصديق لأداء صلاة الجنازة.

ووصل قبل قليل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى أرض الكويت، في الطائرة التي أقلته من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما يتم إغلاق جزئي لبعض الطرق وذلك لنقل جثمان أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ابتداءً من الساعة 2 ظهرًا .

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وكان أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح قد استقبل ظهر اليوم جثمان فقيد الوطن أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قادما من الولايات المتحدة الامريكية الصديقة.

كما كان في استقبال جثمان أمير الكويت الراحل رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم و الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

هذا وقد رافق جثمان الراحل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح والشيخ مبارك جابر الاحمد الصباح والشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.