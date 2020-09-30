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جثمان الشيخ صباح الأحمد يصل مسجد بلال بن رباح لأداء صلاة الجنازة

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وصل جثمان الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق لأداء صلاة الجنازة عليه.

وحمل جثمان الأمير، موكب مهيب، بعد وصوله قادما في طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ورافقت 4 مقاتلات حربية الطائرة التي نقلت جثمان الشيخ صباح الأحمد لدى دخولها الأجواء الكويتية، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل جثمان الأمير الراحل بعد قدومه من الولايات المتحدة الأمريكية.

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كما كان في استقبال جثمان الأمير الصباح، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وأدى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأمير للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بينما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا: "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

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