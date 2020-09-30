نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيروس جديد يضرب الهند ..تعرف علي التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الموقع الطبي " Thehealthsite"، الهندى عن ظهور جديد، يعرف باسم فيروس (Cat Que Virus CQV)، ويمكن أن يؤدي الي أمراض حموية والتهاب السحايا والتهاب الدماغ عند الأطفال.

وقد وجد باحثو المجلس الهندي للأبحاث الطبية ICMR أجسامًا مضادة لفيروس آخر، يُدعى Cat Que Virus، في عينتين من مصل الدم البشري من كارناتاكا.

وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن فيروس cat que virus:

فيروس cat que virus:

يعتبر أحد الفيروسات التي تنقلها المفصليات، كالبعوض والخنازير لجميع أنحاء الصين وفيتنام، كما تعتبر الهند هي موطن لأنواع مماثلة من بعوض الناقل للمرض.

وقد حذرت ICMR من احتمال انتشار المرض في جميع أنحاء البلاد.

اكتشافه لأول مره:

وأشار الأطباء الي أنه تم أكتشاف فيروس Cat Que (CQV) لأول مرة في عام 2004 من البعوض أثناء مراقبة نشاط الفيروس في التهاب الدماغ الحاد عند الأطفال في شمال فيتنام.



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دراسة حديثة

أعلن الباحثون في المعهد الوطني لعلم الفيروسات (NIV) عن وجود أجسامًا مضادة لـ CQV في اثنتين من 883 عينة مصل بشرية مأخوذة من ولايات هندية مختلفة.

وأكد الباحثون أن الأشخاص المصابين التقطوا العدوى بالفيروس، علي الرغم أنه لم يتم العثور على الفيروس في أي من العينات البشرية أو الحيوانية أثناء الدراسة.

دراسة سابقة:

وفي دراسة قد تبين العثور علي عينات إيجابية لوجود الأجسام المضادة لـ CQV IgG من كارناتاكا، واحدة من عام 2014 والأخرى من عام 2017.

نتائج الدراسات:

وأوضح الأطباء أن النتائج تشير الي خطوره كبيره وهي عودة الفيروس وقدرة تكرار هذا الفيروس في البعوض تشير إلى احتمال تسبب المرض في الإصابة بمرض CQV في السيناريو الهندي.

وقال الأطباء إنه ينبغي فحص المزيد من عينات مصل الدم البشري والخنازير لفهم مدى انتشار هذا الفيروس المداري المهمل، وفق لمًا نشرته المجلة الهندية للبحوث الطبية ( IJMR).

