أعلنت الدكتور نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أنه سيتم توفير اللقاحات لـ20 % من سكان كل دولة، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للفئات عالية الخطورة.





وقالت إنه سيتم دعم المنظمة للقاحات التى تثبت فاعليتها، مضيفة أن هناك 21 دولة بإقليم شرق المتوسط انضمت إلى المرفق العالمى للقاح كورونا للحصول على اللقاحات فور توفيرها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد ومستجدات الوضع الإقليمى للجائحة، وتطوير لقاح كوفيد-19 عالمياً، وتجارب اللقاح إقليمياً والتوزيع المنصف فى إطار آلية كوفاكس. وشارك فى المؤتمر كل من د. أحمد المنظري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط وأراش رشيديان، مدير قسم العلوم والمعلومات ونشرها، المكتب الإقليمى لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية د. نادية طلب، المستشارة الإقليمية للأمراض التى يمكن توقيها باللقاحات والتمنيع، بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة العالمية: 20% نصيب كل دولة من لقاح كورونا.. والأولوية للفئات الخطرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.