رسالة عاجلة من حكام الإمارات للأسرة الحاكمة بالكويت

تلقى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد اليوم ، برقيات تعزية من عدد من رؤساء وقادة دول العالم، بوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الاحمد.

كما تلقي الامير برقية من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور له سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه.

كما عبر رئيس دولة الإمارات عن تمنياته بأن يتغمد المولي عز وجل الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أمير الكويت وذويه والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.

كما تلقى برقية تعزية من نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الأمير الراحل.

ودعا رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمه وذويه والشعب الكويتي جميل الصبر وحسن العزاء.