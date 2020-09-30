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وصول جثمان الشيخ صباح الأحمد إلى مقبرة الصليبيخات لمواراته الثرى

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وصل جثمان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى مقبرة الصليبيخات، بعدما أقيمت صلاة الجنازة عليه في مسجد بلال بن رباح. 

وتقدم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، المصلين للصلاة على جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بمسجد بلال بن رباح. 

وشيّع جثمان الأمير، موكب مهيب، بعد وصوله قادمًا في طائرة من الولايات المتحدة الأمريكية. 

ورافقت 4 مقاتلات حربية الطائرة التي نقلت جثمان الشيخ صباح الأحمد لدى دخولها الأجواء الكويتية، قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية.

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وكان الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، استقبل جثمان الأمير الراحل بعد قدومه من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما كان في استقبال جثمان الأمير الصباح، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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