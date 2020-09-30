ماكرون يعرب عن قلقه إزاء تصريحات أنقرة حول قره باغ ويصفها بأنها "متهورة وخطيرة"

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء التصريحات التركية "المولعة بالحرب" بشأن إقليم ناجورني - قره باغ، الذي يشهد مواجهات بين أذربيجان وأرمينيا، واصفا تلك التصريحات بأنها "متهورة وخطيرة".
وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي في ريجا عاصمة لاتفيا، "استرعت انتباهي التصريحات السياسية التركية التي أرى أنها متهورة وخطيرة"، وأكد أن "فرنسا قلقة للغاية بشأن الرسائل المولعة بالحرب التي بعثت بها تركيا في الساعات الماضية، والتي تزيل أي عقبات أمام أذربيجان لغزو شمال قره باغ مجددا"، بحسب ما نقلته صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية في نسختها الإلكترونية.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء الأربعاء، ومع نظيره الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس قبل أن يقدم تقريرا عن الوضع إلى المجلس الأوروبي.
وجاءت تصريحات ماكرون بعد يوم من إعلان تركيا إنها عازمة على مساعدة أذربيجان في "استعادة أراضيها المحتلة والدفاع عن حقوقها ومصالحها بموجب القانون الدولي" في ناجورني- قره باغ.
وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن "أنقرة تقف إلى جانب أذربيجان سواء في الميدان أو على طاولة المفاوضات"، مضيفًا: "نريد حل المشكلة جذريًا لكي يحل السلام والاستقرار في منطقة القوقاز".
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