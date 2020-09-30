السعودية تسجل 418 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 418 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا إلى 334605 حالة.

وأكدت الصحة السعودية تسجيل 29 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4768 حالة وفاة.

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وأوضحت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 612 حالة تعاف جديدة من مرض "كوفيد-19" ليصبح الإجمالي 319154 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10683 والحالات الحرجة 993 حالة.

وفي وقت سابق، ذكرت الصحة السعودية أن الفئات الأكثر إصابة بـ كورونا في صفوف الشباب.