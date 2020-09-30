نائبة نمساوية عن أردوغان: مصدر للتطرف ودعم المتطرفين

اعتبرت عضوة في حزب نمساوي إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مصدرا للتطرف ودعم المتطرفين ليس فقط في تركيا ولكن في دول عدة.

قالت النائبة البرلمانية السابقة والمتحدثة باسم حزب الخضر النمساوي "أليف كورون" لصحيفة أحوال التركية، إن السياسيين اليمينيين النمساويين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان "يكملون بعضهم بعضًا بشكل كبير" ، حيث تغذي روايتهما الميول القومية للآخر.

قالت كورون "اليمينيون النمساويون يقولون إن الأتراك ليسوا ديمقراطيين ، ولا ينبغي أن يكونوا في الاتحاد الأوروبي. وخطاب أردوغان يتغذى من هذا ، وكلاهما يحتاج إلى الآخر".

قالت النائبة السابقة إن الأحزاب والسياسيين القوميين والاستبداديين "يستخدمون تكتيكات مماثلة ، ويحتاجون دائمًا إلى كبش فداء".

وبهذا المعنى ، هناك أوجه تشابه بين الأحزاب اليمينية في النمسا وتكتيكات حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة أردوغان.

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وأضافت أن أردوغان وحزب العدالة والتنمية التابع له يمكنهما استخدام المشاعر المعادية لتركيا في النمسا ، التي عبرت عنها الحكومة اليمينية ، لتعبئة قاعدتهم الخاصة.

وأضافت أن "انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا ، وتهديد حرية الفكر وسجن آلاف الأشخاص بمن فيهم صحفيون بسبب التعبير عن آرائهم في تركيا ، تلعب دورًا كبيرًا في زيادة التوترات مع النمسا". نقاط الخلاف الأخرى هي تدهور الديمقراطية ، وكذلك حقوق المرأة والأقليات.

حتى الديمقراطيين الاجتماعيين في النمسا يعتقدون أنه يجب إبعاد تركيا عن الاتحاد الأوروبي بأي ثمن ، كما قالت ، "وهذا شيء يحدد حتى كيفية إجراء المناقشات السياسية. من الممكن تسجيل نقاط حول ما إذا كان ينبغي السماح لتركيا بالدخول ".

واختتمت حديثها قائلة: "لا أعتقد أن العلاقة بين تركيا والنمسا ستتحسن قريبًا".