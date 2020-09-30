الارشيف / أخبار عالمية

أول تعليق لـ روسيا بعد وصف بايدن لـ ترامب بـ جرو بوتين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

علق الكرملين على وصف المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، الرئيس دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" ولا يجرؤ على سؤاله عن مسألة قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، في أول مناظرة لهما.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن موسكو تفضل الامتناع عن إصدار أي تقييمات للمناظرة الانتخابية، كي لا تتعرض لاتهامات جديدة بمحاولة التدخل في شؤون الولايات المتحدة.

وأكد بيسكوف، أن روسيا لم ولن تتدخل في الشؤون الأمريكية.

لكنه أوضح أن موسكو تتابع مع الدول الأخرى تطورات السباق الانتخابي في الولايات المتحدة لكونها من أكبر القوى الاقتصادية على مستوى العالم.

Advertisements

وأضاف: "بالتأكيد، نرصد مظاهر جديدة للثقافة السياسية والانتخابية في الولايات المتحدة، لكننا لا نريد التعليق على ذلك".

وفوجئ عشرات ملايين الأمريكيين، بسيل من الشتائب والإهانات في المناظرة الأولى بين المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، والرئيس دونالد ترامب، .

ومنذ اللحظة الأولى ولمدة 90 دقيقة، ظل الرجلان يقاطعان بعضهما، ليسكت بايدن الرئيس دونالد ترامب في إحدى المرات بعد إهانته قائلا: "فلتخرس يا رجل"، ومن ثم استمرت الإهانات.

ووصف الديمقراطي بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب بأنه "جرو بوتين" ولا يجرؤ على سؤاله عن مسألة قتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، مضيفا أنه "أسوأ" رئيس في تاريخ البلاد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق لـ روسيا بعد وصف بايدن لـ ترامب بـ جرو بوتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا