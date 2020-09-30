أعلن الفاتيكان اليوم، الأربعاء، أن البابا فرنسيس لن يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصل إلى روما في إطار جولة أوروبية.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكد ذلك وزير الخارجية في الفاتيكان رئيس الأساقفة الكاردينال، بول ريتشارد جالاجر، الذي أوضح للصحفيين أن مثل هذا اللقاء ربما كان سيفسر كمحاولة لاستخدام شخص البابا في سياق الحملة الانتخابية الرئاسية المحتدمة في الولايات المتحدة.
وقال الكاردينال: "هذا هو أحد أسباب عدم لقاء البابا بوزير الخارجية بومبيو".
وأضاف جالاجر أنه "وفقا للتقاليد المتعارف عليها، فإن برنامج الفعاليات المتعلقة بزيارة على هذا المستوى الرفيع، يتم بالتنسيق مع الجانب المضيف، وهو ما لم يتم فعله على ما يبدو".
جاءت تصريحات جالاجر على هامش منتدى حول قضايا حماية الحرية الدينية نظمته السفارة الأمريكية لدى الكرسي الرسولي بمناسبة زيارة بومبيو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا فرنسيس يرفض لقاء بومبيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.