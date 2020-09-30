البابا فرنسيس يرفض لقاء بومبيو

أعلن الفاتيكان اليوم، الأربعاء، أن البابا فرنسيس لن يستقبل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي وصل إلى روما في إطار جولة أوروبية.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أكد ذلك وزير الخارجية في الفاتيكان رئيس الأساقفة الكاردينال، بول ريتشارد جالاجر، الذي أوضح للصحفيين أن مثل هذا اللقاء ربما كان سيفسر كمحاولة لاستخدام شخص البابا في سياق الحملة الانتخابية الرئاسية المحتدمة في الولايات المتحدة.

وقال الكاردينال: "هذا هو أحد أسباب عدم لقاء البابا بوزير الخارجية بومبيو".

وأضاف جالاجر أنه "وفقا للتقاليد المتعارف عليها، فإن برنامج الفعاليات المتعلقة بزيارة على هذا المستوى الرفيع، يتم بالتنسيق مع الجانب المضيف، وهو ما لم يتم فعله على ما يبدو".

جاءت تصريحات جالاجر على هامش منتدى حول قضايا حماية الحرية الدينية نظمته السفارة الأمريكية لدى الكرسي الرسولي بمناسبة زيارة بومبيو.