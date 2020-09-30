رغم كورونا.. فيديو "حفل جامعي" يثير الغضب في بريطانيا

في الوقت الذي تخضع فيه الكثير من مناطق المملكة المتحدة لأوامر الإغلاق، شكل مقطع فيديو صدمة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أظهر نحو 200 طالب يشاركون في حفل مغلق، من دون أي مراعاة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ووثق مقطع الفيديو مشاركة نحو 200 طالب في حفل أقيم بغرفة مشتركة في مبنى بالقرب من جامعة كوفنتري البريطانية، حيث تزاحموا وشاركوا في الغناء والرقص، دون الحفاظ على التباعد الاجتماعي أو ارتداء الكمامات.

وقال متحدث باسم جامعة كوفنتري، إن الجامعة على علم بالواقعة، وإنها ستتأخذ إجراءات تأديبية بحق الطلاب الذين ثبت أنهم خرقوا القواعد.

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من جانبه، قال متحدث باسم شرطة كوفنتري، إنه تتم مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال اتضح أن الحفل كان مخططا، وفق ما ذكر موقع "مترو" البريطاني.

وأوضح أنه تم التواصل مع إدارة مبان سكنية خاصة بالطلبة، حيث تم الاتفاق على إغلاق الغرف المشتركة التي قد يتجمعون فيها، إلى جانب زيادة عدد رجال الأمن، لمنع التجمعات وتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.