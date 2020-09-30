المجلس الأوروبى: جميع الخيارات مطروحة فيما يتعلق بعقوبات تركيا

جاء ذلك فى رسالة موجهة إلى الاتحاد الأوروبى قبل القمة المقرر عقدها يومى 1 و2 أكتوبر، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية اليوم الأربعاء. وأوضح ميشيل فى رسالته "هدفنا هو توفير مساحة لحوار بناء مع تركيا لتحقيق الاستقرار والأمن فى المنطقة بأكملها وضمان الاحترام الكامل لسيادة جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى وحقوقها السيادية، ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا شاركت تركيا بشكل بناء". وأكد رئيس المجلس الأوروبى "لا تزال جميع الخيارات مطروحة للدفاع عن المصالح المشروعة للاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء".

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