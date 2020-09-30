رئيسة وزراء نيوزيلندا تعترف لأول مرة بتعاطي الحشيش

اعترفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بتدخينها الحشيش، في وقت سابق، وذلك خلال نقاش حاد مع جوديث كولينز، منافستها على رئاسة وزراء نيوزيلندا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلال المناظرة الثانية من الأربع بين الطرفين، استخدمت كولينز مرة أخرى أسلوبًا معاديًا أزعج أرديرن.

وعلى الرغم من الأجواء العدائية التي اتسمت بها المناظرة، إلا أن الثنائي توصلا إلى اتفاق غير متوقع بشأن تمديد فترات البرلمان من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، والتي يمكن أن تصبح قانونًا بعد الانتخابات.

وإلى جانب ذلك، ناقشت الاثنتان، الاستفتاء على تقنين الحشيش والقتل الرحيم الذي سيجري في أثناء الانتخابات العامة المقبلة.

وبينما أعلنت جاسيندا وجوديث التصويت على اقتراح القتل الرحيم، إلا أنهما اختلفتا بشأن تقنين الحشيش.

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وتعهدت جوديث بالتصويت ضد هذا القرار، فيما لم تعلن رئيسة وزراء نيوزيلندا صراحة بشأن تصويتها، لكنها كشفت أنها جربت الحشيش منذ وقت طويل.

وأضافت أنها شعرت ببعض الإحساس بالنشوة خلال تلك التجربة في إحدى الحانات، وكانت تفضل المزيد من الوقت لتقديم إجابات مدروسة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في نيوزيلندا يوم 17 أكتوبر، وتتمتع رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن وحزب العمال بتأييد كبير، خاصة مع نجاح استراتيجيتها في مكافحة وباء كورونا في البداية، والقضاء على انتشار الفيروس في المجتمع.

فيما تسعى زعيمة الحزب الوطني جوديث كولينز إلى إعادة حزبها للمنافسة.