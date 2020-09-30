الجامعة العربية تشيد باهتمام الجانبين العربي والصيني بتعزيز التعاون بينهما في المجال الصحي لمواجهة وباء كورونا

أشادت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، باهتمام الجانبين العربي والصيني بتعزيز وتطوير التعاون القائم بينهما في المجال الصحي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بينهما في التصدي لمواجهة واحتواء وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" والتداعيات التي أثرت على كفاءة النظم الصحية والصحة العامة ومستوى خدمات الرعاية الصحية.

جاء ذلك في تصريحات للدكتورة هيفاء أبو غزالة، اليوم الأربعاء، في ختام اجتماع بين الخبراء الطبيين الصينين ونظرائهم في الدول العربية الذي التئم، عبر تقنية"الفيديو كونفرانس" بمشاركة عدد من الخبراء الطبيين من الجانبين.

وقالت السفيرة أبو غزالة: "إنه في إطار التعاون العربي الصيني في المجال الصحي قامت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية – إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب)، بالتنسيق والتعاون مع الجانب الصيني لعقد هذا الاجتماع والذي تناول ثلاثة محاور هامة وحيوية تحظى باهتمام الجانب العربي وهي" تقييم مخاطر الجائحة والإجراءات الوقائية بالدرجات المختلفة في ظل الظروف الجديدة" و"تطوير اللقاحات" و"تطور ضراوة فيروس كورونا المستجد".

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وأشارت إلى أن هذه الجلسة الحوارية الهامة بين كل من الخبراء الطبيين الصينين ونظرائهم في الدول العربية تعد الثانية من نوعها خلال هذا العام بحيث جاءت بعد سته أشهر عن الجلسة الحوارية الأولى التي انعقدت بتاريخ 9 أبريل 2020، وذلك في إطار التعاون العربي الصيني في مجال الصحة ولمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد 19"، الشيء الذي يؤكد مجددًا بأن الجانبين عازمان على تعزيز وتطوير هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات والتجارب العلمية والطبية الناجحة.

وأصافت أن هذه الجلسة الحوارية العلمية تأتي أيضًا في سياق دولي وتحديات غير مسبوقة في البحث وتطوير لقاح فعال وآمن للقضاء على وباء (كوفيد 19) الذي أثر على كافة مناحي الحياة، وتداعياته طالت كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، كما أثرت بشكل كبير على كفاءة النظم الصحية.

وأكدت أن محاور هذه الجلسة تنسجم مع ما تضمنه كل من القرار والبيان الصادرين عن الدورة العادية (53) لمجلس وزراء الصحة العرب التي انعقدت بتاريخ 27 فبراير2020، والقرار والبيان الصادرين عن هذا المجلس الذي انعقد بتاريخ 10 يونيو الماضي عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" بشأن كيفية مواجهة تداعيات "كوفيد 19" على المنطقة العربية في المجال الصحي.