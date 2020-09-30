لا نحتاج لأي مساعدة من الخارج.. رئيس أذربيجان يضع شرطا وحيدا لوقف القتال مع أرمينيا

أكد رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الأربعاء، أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية في منطقة كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا ما لم تتم "استعادة وحدة أراضيها".

وقال علييف، في كلمة ألقاها الأربعاء، إن المفاوضات بشأن كاراباخ لم تكن مجدية وليس هناك أي حاجة لدعوات جديدة إلى الحوار، مشددا عزم أذربيجان على "استعادة وحدتها الترابية".

وذكر رئيس أذربيجان أن جيش بلاده تمكن من إحراز نجاحات ميدانية خلال عملياته الأخيرة في المنطقة المتنازع عليها، مضيفا أنه ليس بإمكان أحد إجبار القوات الأذرية على الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها.

وأشار علييف إلى أن "انسحاب القوات الأرمنية (من إقليم كاراباخ) هو الشرط الوحيد المطروح من قبل أذربيجان، وإذا طبقته يريفان فإن القتال سيتوقف".

وصرح الرئيس الأذري بأنه أمر عسكريي بلاده بعدم اتخاذ أي إجراءات بحق المدنيين الأرمن خلال عملياتهم القتالية.

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وأعرب رئيس أذربيجان عن امتنانه لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان شخصيا، وكذلك لقادة أفغانستان وباكستان، لما عبروه من تأييد لأذربيجان على خلفية الدورة الجديدة من التصعيد في كاراباخ.

ونفى علييف تقارير عن مشاركة مقاتلين أجانب في القتال إلى جانب أذربيجان، مشددا على أن مستوى استعداد قوات بلاده رائع وهي لا تحتاج إلى أي مساعدة من الخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إنه يجب تهيئة الأجواء قبل بدء المفاوضات التي اقترحتها روسيا مع خصمتها أذربيجان، مشيرًا بذلك إلى ضرورة وقف القتال وإبعاد الطرف التركي من المعادلة أولًا.

وأكد رئيس وزراء أرمينيا، أنه لا يمكن الجلوس في مفاوضات مع استمرار المعارك.