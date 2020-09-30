لا وقت لها الآن.. قادة أرمينيا وأذربيجان يرفضون المفاوضات

في إصرارِ من الجانبين الأرميني والأذريبجاني على عدم التهدئة والدخول في مناقشات ووقف القتال، أكد رئيس الوزراء الأرميني أن بلاده لن تقبل أي حل يضر بمصالحها، بينما أكد رئيس أذربيجان نفس الشيء فيما يخص النزاع حول منطقة كاراباخ (قره باخ).

وقال نيكول باشينيان أثناء مؤتمر صحفي عقده في يريفان اليوم الأربعاء: "كانت أرمينيا دائما مستعدة لتسوية قضية كاراباخ، بطرق سلمية، لكن ذلك لا يعني أنها مستعدة لحل المسألة على حساب أمنها القومي وأمن قره باغ".

وأشار رئيس الحكومة الأرمنية إلى أن يريفان لا تنوي في المرحلة الراهنة تقديم طلب الدعم إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مؤكدًا قدرة قواته عن الدفاع عن أمن بلادها.

ورفض رئيس الوزراء الأرمني إمكانية عقد لقاء قمة ثلاثية بشأن تسوية النزاع مع رئيسي أذربيجان وروسيا، إلهام علييف وفلاديمير بوتين، واصفًا الحديث عن لقاءات ثلاثية، بغير المناسب، إلا بعد توقف القتال.

وشدد باشينيان على أن القاعدة العسكرية الروسية رقم 102 المتواجدة في أرمينيا تمثل جزءا لا يتجزأ من منظومة أمن البلاد، مشيرا إلى أن قدراتها قد تستخدم "في ظروف محددة"، لم تصل أرمينيا لها بعد، مهددًا بإمكانية اعتراف أرمينيا باستقلال جمهورية كاراباخ المعلنة من جانب واحد.

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وذكّر باشينيان بكلام زغراب مناتساكانيان الذي اتهم تركيا أمس بـ"تصدير عدم الاستقرار"، وقال: "نعم، تصدر تركيا في الواقع عدم الاستقرار إلى الشرق الأوسط والمتوسط وجنوب القوقاز"، وأكد رئيس الوزراء الأرمني أنه أثار موضوع سلوك تركيا في اتصالات مع زملاء أجانب.

من جابنه، أعلن رئيس أذربيجان إلهام علييف اليوم الأربعاء، أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية في منطقة كاراباخ المتنازع عليها مع أرمينيا ما لم تتم "استعادة وحدة أراضيها".

وشدد علييف، في كلمة ألقاها اليوم، على أن المفاوضات لم تكن مجدية وليس هناك أي حاجة لدعوات جديدة إلى الحوار، مبديا عزم أذربيجان على "استعادة وحدتها الترابية".

وذكر رئيس أذربيجان أن جيش بلاده تمكن من إحراز نجاحات ميدانية خلال عملياته الأخيرة في المنطقة المتنازع عليها، مضيفا أنه ليس بإمكان أحد إجبار القوات الأذرية على الانسحاب من المواقع التي سيطرت عليها.

وقال: "انسحاب القوات الأرمنية (من قره باغ) هو الشرط الوحيد المطروح من قبل أذربيجان، وإذا طبقته يريفان فإن القتال سيتوقف".