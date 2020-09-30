أرمينيا: تركيا تدعم أذربيجان بالمرتزقة والإرهابيين

اتهم وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان تركيا بإرسال مرتزقة وإرهابيين للقتال إلى جانب أذربيجان في الصراع على إقليم ناجورني كاراباخ الحدودي بين البلدين.

وقال مناتساكانيان في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية" إن تركيا تشعل التوتر في المنطقة ولا يوجد أي بديل لتسوية الصراع في ناجورني كاراباخ عن الحوار.

وأضاف مناتساكانيان تركيا تلعب دورا خاطئا من خلال تصعيد الصراع، ونعمل لحل سلمي ونتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع في إقليم ناجورني كاراباخ.

وتابع وزير الخارجية الأرميني "مصرون على الدفاع عن أنفسنا وعن أراضينا، وعلى أذربيجان وقف أي نوع من الهجوم على إقليم ناجورني كاراباخ".

نشرت الحكومة الأرمينية اليوم، الأربعاء، صورا تكشف حطام طائرة هجومية تابعة لقواتها أسقطت من قبل مقاتلة تركية على خلفية تجدد القتال في منطقة كاراباخ.

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وأكدت الحكومة الأرمينية، على حساب مركز الإعلام الأرمني الحكومي الموحد، أن الطائرة الهجومية من طراز "سو-25" أسقطت صباح أمس في أجواء منطقة واردنيس الأرمنية خلال تنفيذها مهام قتالية خاصة بمنع هجمات جوية على مواقع عسكرية ومدنية في البلاد؛ حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأوضح المركز أن الطائرة المنكوبة أسقطت من قبل إحدى المقاتلات التركية من طراز "إف-16" المنتشرة في مطار كنجه في أذربيجان، وكشف أن الطيار الأرمني الذي قتل نتيجة للحادث هو ضابط برتبة رائد واسمه فاليري دانيلين.

وأكدت الخارجية الأرمنية صحة هذه المعلومات في بيان أصدرته اليوم، متهمة سلاح الجو التركي بتنفيذ "تحليقات استفزازية على طول الحدود بين البلدين وخرق مجال أرمينيا الجوي في بعض الحالات".