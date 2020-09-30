نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرمينيا: أذربيجان هي من تقوم باستخدام القوة وسنواصل الدفاع عن ناغورني كاراباخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، أنه لا يوجد أي بديل لتسوية الصراع في ناغورني كاراباخ عن الحوار.

وقال وزير الخارجية الأرميني، اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية لفضائية سكاي نيوز عربية: "سنواصل الدفاع عن ناغورني كاراباخ".

وأضاف وزير الخارجية الأرميني، أن أذربيجان هي من تقوم باستخدام القوة، لافتًا إلى أن تركيا تلعب دورا خاطئا من خلال تصعيد الصراع.

وتابع وزير الخارجية الأرميني: "نعمل لحل سلمي ونتعاون مع شركائنا في المجتمع الدولي لتهدئة الأوضاع".

ووجهت وزارة دفاع أذربيجان، اليوم الأربعاء، ضربة صاروخية تم توجيهها من طائرة مسيرة إلى شاحنة تابعة للقوات الأرمنية في إقليم قره باغ.

وكشفت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أن العملية جرت بالقرب جبهة المواجهة بين طرفي النزاع في قره باغ، حيث استهدفت الضربة الصاروخية الشاحنة أثناء قيام مجموعة من الجنود الأرمن بتفريغها.

واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية على خط التماس في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.

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وهاجمت أذربيجان، يوم الأحد الماضي، تجمعات سكنية مدنية في منطقة متنازع عليها وطالب السكان بالاحتماء بالملاجئ لتفادي خطر الهجمات، بحسب ما أعلنت السلطات في أرمينيا.

وأكدت أرمينيا، أن جارتها أذربيجان هاجمت تجمعات سكنية مدنية في منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها وحثت السكان هناك على الاحتماء بملاجئ.

وبحسب وكالة رويترز، ردت وزارة الدفاع الأرمينية على الهجوم، بإسقاط طائرتين هليكوبتر وثلاث طائرات مسيرة لأذربيجان.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، في بيان رسمي: "سيكون ردنا متناسبا والقيادة العسكرية السياسية في أذربيجان تتحمل المسؤولية الكاملة عن الموقف".

وأفادت وكالات أنباء روسية، بأن وزارة الدفاع في أذربيجان، شنت عملية عسكرية عند "خط الاتصال" وهي منطقة ملغومة بشدة وغير مأهولة تفصل بين القوات المدعومة من أرمينيا وقوات أذربيجان في المنطقة.

وأضافت وزارة الدفاع الأرمينية، أن طائرة هليكوبتر لأذربيجان جرى إسقاطها، لكن طاقمها نجا.

ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.