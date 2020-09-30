6 حالات وفاة و 823 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن

دوت الخليج :- سُجلت الثلاثاء، في الأردن 823 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و6 وفيات جديدة وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 10049 إصابة، فيما وصل عدد الوفيات بين المصابين إلى 57 وفاة.

محافظة العاصمة كان لها النصيب الأكبر من الإصابات الجديدة بعد تسجيل 476 إصابة، فيما أصيب 221 شخصا في محافظة الزرقاء، و46 في محافظة البلقاء، و24 في محافظة إربد، و13 في محافظة جرش، و14 في محافظة الكرك، و20 في محافظة المفرق، وشخصان في العقبة، وشخصان في مأدبا، وشخص واحد في محافظة معان، وشخص واحد في محافظة عجلون.

وكان من بين الإصابات الجديدة 3 حالات خارجيّة بين القادمين من الخارج.