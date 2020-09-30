دوت الخليج :- قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات ان مناعة القطيع ليست خيارا ولا واردة حاليا . وبين العبيدات ان أن التصدي لمرحلة الانتشار المجتمعي يتطلب تعزيز قدرات الرصد والتصدي والوصول للحالات المشتبه بها بأسرع وقت والوصول لـ 80% من المخالطين خلال أقل من 24 ساعة . واشار الى أنه سيتم زيادة عدد المختبرات القادرة على إجراء فحص كورونا في كافة محافظات المملكة. و بين ان هناك خلط بين الانتشار المجتمعي والمناعة المجتمعية، فالمناعة المجتمعية تتكون لدى المرضى عن طريق السماح باصابة عدد كبير من المجتمع و قد تصل نسبة الصابة إلى 70% من المواطنين حتى نصل لمناعة القطيع . اما الانتشار المجتمعي فتعد مرحلة من مراحل الانتشار الوبائي .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عبيدات: مناعة القطيع ليست خيارا ولا واردة حاليا في الاردن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.