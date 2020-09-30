أخبار اليمن : الكويت تقيم مراسم تشييع لجثمان أميرها الراحل

الكويت تقيم مراسم تشييع لجثمان أميرها الراحلأقيمت في دولة الكويت اليوم الاربعاء مراسم جنازة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح .

وذكرت وكالة الانباء الكويتية ان جثمان الشيخ صباح وصل صباح اليوم إلى مطار الكويت قادماً من الولايات المتحدة، بعد ان وافته المنية عن عمر ناهز الـ91 عاماً.

واضافت ان جثمان الراحل نقل من المطار إلى الجامع الكبير للصلاة عليه، ثم تم نقل الجثمان إلى مقبرة الصليبيخات حيث ووري الثرى.

وكان الديوان الأميري الكويتي قد اعلن مساء أمس الثلاثاء وفاة أمير دولة الكويت الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح.