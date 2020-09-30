أخبار اليمن : بن حبتور يؤكد على أهمية حماية وصون أراضي الدولة

بن حبتور يؤكد على أهمية حماية وصون أراضي الدولة
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور أن حماية وصون أراضي الدولة مسؤولية تشاركية بين هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وكافة الجهات ذات العلاقة في السلطتين المركزية والمحلية.
وشدد رئيس الوزراء أثناء لقائه اليوم رئيس الهيئة العامة للأراضي القاضي عبدالعزيز العنسي، على أهمية التطبيق الصارم للقوانين التي سنّها المشرع لحماية أراضي الدولة والحفاظ عليها من ضعفاء النفوس وضبطهم ومحاكمتهم.
وكان القاضي العنسي قد قدم عرضاً لرئيس الوزراء عن نشاط الهيئة للفترة المنصرمة من العام الجاري وبرامجها التنفيذية للحفاظ على أراضي الدولة وكذا ملامح خطتها للعام المقبل التي تستهدف الحفاظ على المكتسبات المحققة ومواصلة الجهود للتصدي لأراضي الدولة وتوثيقها وفقا للنظام والقانون.
ولفت إلى أنه وفي إطار جهود تعزيز الأداء الوظيفي والشفافية تم التوقيع على اللائحة المالية للهيئة مع وضع الآلية المناسبة للرقابة والمتابعة المستمرة لسير العمل ومستوى الأداء اليومي والسنوي.*سبأنت
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