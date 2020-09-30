ماليزيا تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة

وقال مدير عام وزارة الصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، فى تصريحات نقلتها صحيفة (مالاى ميل)، إن الحالات الجديدة التى تم تسجيلها اليوم تضمنت 86 إصابة محلية بينها 84 ماليزيًا وأجنبيان، كما تم تسجيل 3 حالات وافدة من الخارج جميعهم أجانب.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل حالتى وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا لتبلغ حصيلة الوفيات 136 وفاة، فى حين تماثل 28 شخصًا للشفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 9 آلاف و967 شخصاً.