ووفق وكالة "نوفوستي" الروسية، فقد أكملت موسكو التجارب السريرية للقاح ثانٍ محتمل ضد كوفيد 19، طوره معهد Vector فى سيبيريا، حسبما قالت وكالة مراقبة السلامة الروسية. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أعلن فى وقت سابق عن تطوير بلاده لقاحًا ثانيًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيدا بالجهود المبذولة من أجل محاربة الوباء.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انتهاء التجارب السريرية على اللقاح الروسى الثانى ضد كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.