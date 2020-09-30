جورجيا تقترح على أذربيجان وأرمينيا إجراء محادثات فى تبيليسى لوقف النزاع

وجاء فى بيان رئيس الوزراء الجورجى، حسبما ذكرت وكالة أنباء سوبتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، "من مصلحتنا المشتركة أن يعم السلام فى المنطقة بأسرع وقت .. جورجيا مستعدة للمساهمة فى ذلك بأى صيغة، بما فيه إجراء اجتماع لممثلى أطراف النزاع فى تبيليسى بهدف إجراء الحوار بينهما" .
وأكد جاخاريا، أن استمرار تصعيد الوضع سينعكس سلباً على الأمن فى الإقليم كله.
وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان فى 27 سبتمبر الجارى، وأقر الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، فرض حالة الحرب فى عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية. وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمينى حالة الحرب والتعبئة العامة فى البلاد بسبب الأحداث فى ناجورنى قره باج.
وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولى عن قلقهم العميق إزاء العمليات العسكرية الواسعة النطاق فى منطقة قره باج، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.
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