محمد بن زايد يهنئ الأمير نواف الأحمد لتوليه حكم الكويت ... شاهد

بعث الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، ببرقية تهنئة إلى الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت الشقيقة".

ونشر الشيخ محمد بن زايد تغريدة عبر حسابة بموقع " تويتر " وكتب :

" ‏تمنياتي لأخي الشيخ نواف الأحمد الصباح بالتوفيق والسداد في قيادة الكويت الشقيقة نحو مزيد من التقدم والرخاء، وبإذن الله ستظل الكويت كعهدها دائما رمزا للوفاق والخير والقيم السامية في المنطقة والعالم، العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بلدينا مصدر اعتزاز وفخر وتزداد قوة وصلابة ".

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و أدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي، في جلسة خاصة، وفقًا لنص المادة ٦٠ من الدستور.

ومع تولي الأمير نواف الحكم خلفا للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طرحت تقارير صحفية دولية توقعاتها فيمن سيخلف ولاية العهد بالبلاد.

قالت التقارير اعتمادًا على ما قاله دبلوماسيون ومحللون من توقعات، بأن ينقل الأمير الجديد قسمًا كبيرًا من شؤون الدولة إلى ولي عهده، بعد أن تتوافق الأسرة الحاكمة عليه، وهو منصب يتبعه شغل منصب رئيس الوزراء.