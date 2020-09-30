عجز في أسرّة المستشفيات بإيران بسبب كورونا.. تفاصيل

أعلن عضو باللجنة المعنية بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في إيران عن نفاد أسرة مصابي فيروس كورونا في المستشفيات، وذلك مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.

فيما صرح خبير الأوبئة الإيراني مسعود مارداني: "إذا استمر المسؤولون في تجاهل خطورة الوضع، سوف يتم علاج المصابين بفيروس كورونا في مدن مثل طهران في ممرات المستشفيات لأنه ببساطة لا يوجد مزيد من الأسرة".

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن نصف المواطنين فقط في معظم المدن يرتدون الكمامات، كما أن وسائل النقل والمراكز التجارية في المناطق الحضرية الكبيرة أصبحت تمثل بؤرا لتفشي الفيروس.

وحول الاوضاع في العاصمة الإيرانية طهران صرح مارداني بأن: "الوضع حرج للغاية، مما يؤكد أن طلب فرض إغلاق لمدة أسبوع في طهران أمر منطقي، وإلا سوف نواجه صعوبات في توفير العلاج الطبي".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن عدم فرض إغلاق جديد في البلاد بسبب تفشي الفيروس، داعيا إلى التعايش معه.