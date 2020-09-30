عقب ضربها.. مصرع موظفة في السفارة الأمريكية بأوكرانيا

أعلنت الشرطة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، مصرع موظفة في السفارة الأمريكية بالعاصمة كييف، وذلك عقب العثور عليها وسط الغابات مصابة.
وقالت الشرطة إن الموظفة تم العثور عليها في الغابات عقب تعرضها للضرب، وتم نقلها إلى المستشفى، قبل أن تلقى مصرعها.
وأضافت الشرطة في بيانها: "المرأة الفاقدة للوعي نُقلت إلى المستشفى ، حيث توفيت فيما بعد. وعُثر على بطاقة هوية باعتبارها موظفة في السفارة الأمريكية بين متعلقاتها الشخصية".
وصرحت الشرطة بأنها بدأت البحث عن منفذ الهجوم، يُزعم أنه رجل طويل القامة في الثلاثينيات أو الأربعينيات من عمره.
ومن جانبها لم تعلق السفارة الأمريكية على الحادث حتى الآن.
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