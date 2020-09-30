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الإمارات تهنئ أمير الكويت الجديد بتولي مقاليد الحكم

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هنأت دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بتنصيبه أميرًا جديدًا لدولة الكويت، وذلك بعد قيام الأخير بحلف اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس الأمة الكويتي.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، أن رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بعث برقية تهنئة إلى الشيخ نواف بمناسبة تنصيبه أميرًا لدولة الكويت.

وقال الشيخ خليفة في برقية التهنئة: "نهنئكم على الثقة الغالية وتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت الشقيقة في هذه المرحلة المهمة من تاريخها من أجل مواصلة مسيرة الخير والنماء والرخاء التي أرسى أساسها وشيد بنياتها الراسخ فقيد الأمة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بما يحقق تطلعات الأشفاء في دولة الكويت نحو مزيد من التنمية والتقدم والإزدهار".

وأكد الشيخ خليفة على عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وحرص دولة الإمارات على المضي قدمًا في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق بين البلدين ودفعه إلى آفاق أوسع.

من جانبه، هنأ حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد، أمير دولة الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم قائلًا: "دعواتنا بالتوفيق والسداد للشيخ نواف الأحمد أمير دولة الكويت.. تواضعه وبساطته وقربه من الناس جزء من قيم أسرة آل الصباح الكريمة .. تمنياتنا للشعب الكويتي وقيادته الجديدة دوام العز والاستقرار والأمان والحياة الطيبة".

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وأدى أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرًا للبلاد، أمام مجلس الأمة الكويتي، بعد وفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي أول كلمة له كأميرا للبلاد، بعد أداء اليمين الدستورية، غلب البكاء على الشيخ نواف الصباح بيننما كان ينعي الأمير الراحل قائلًا : "الأمير الراحل ترك إرثا خالدا يشهد له الجميع داخليا وخارجيا".

وتابع الشيخ نواف الصباح: "نستذكر باعتزاز توجيهات الأمير الراحل ونصائحه السديدة".

وأضاف الشيخ نواف الصباح : "بلدنا يواجه ظروفا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، والكويت نجحت في تجاوز الصعاب بالتكاتف والاتحاد".

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