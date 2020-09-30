نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب كورونا".. الإمارات توفر 200 ألف من لقاح الإنفلونزا الموسمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن توفير 200 ألف من لقاح الإنفلونزا الموسمية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، ليصل العدد إلى ثلاثة أضعاف الأعداد التي وفرت في العام الماضي؛ نتيجة جائحة كورونا، مقابل توفير أعداد كبيرة من اللقاح في دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة الصحة بدبي، والمستشفيات الخاصة .

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وسوف يتم توفير اللقاح في المؤسسات الحكومية والمنشآت التعليمية ضمن حملات منظمة، لتحصل تلك الفئات على جرعات من التطعيم مجاناً، وسيتم توفير اللقاح مجاناً للجميع في القطاع الحكومي في أبوظبي، أما في وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الصحة بدبي فستوفر مجاناً للمواطنين وللفئات الأكثر عرضة للخطر من المقيمين؛ وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وبرسوم رمزية لحاملي البطاقة الصحية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع تصل إلى 50 درهماً، والتطعيم متوفر في أغلب المراكز الصحية الأولية في الدولة، وفي المستشفيات وفي بعض مراكز اللياقة الطبية، وفي المستشفيات الخاصة، ليتمكن الجميع من الحصول على اللقاح. ودعت الجهات الصحية أفراد المجتمع لأخذ اللقاح واتباع العادات الوقائية السليمة؛ للحد من انتشار الإنفلونزا الموسمية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع؛ بمناسبة إطلاق حملتها السنوية الوطنية التوعوية للإنفلونزا الموسمية تحت شعار «حصّن نفسك.. احمي مجتمعك» والتي تنظمها بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وهيئة الصحة بدبي؛ وذلك في إطار أهدافها لرفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وزيادة الوعي لدى العاملين الصحيين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.