صدام مخيف لحظة التزود بالوقود.. وتحطم فخر سلاح الجو الأميركي

عاش طاقما طائرتين عسكريتين لحظات مروعة في الجو، بعدما وقع اصطدام بينهما حيث كانتا تجريان عملية تزود بالوقود فوق ولاية كاليفورنيا الأميركية، حسبما كشف تسجيل صوتي.

ووفقا لموقع "ذي درايف" المتخصص في أخبار المركبات والطائرات، فإن الطاقم الذي كان يقود الطائرة المزوِّدة بالوقود وهي من طراز "كي سي 130 جي"، أبلغ المراقبين الجويين عن حالة طوارئ في الجو، بعدما سارت عملية تزويد المقاتلة "إف 35" على نحو خاطئ.

وعقب هذا الاضطراب، اضطرت طائرة التزويد بالوقود إلى الهبوط اضطراريا لأنها اصطدمت في الجو بالطائرة العسكرية "إف 35"، الأكثر تقدما في سلاح الجو الأميركي.

وأسفر حادث الاصطدام عن تحطم الـ"إف 35" على مقربة من بحيرة سالتون سي، ظهر الثلاثاء، أما الطيار الذي كان على متنها فتمكن من النجاة بفضل القفز مستعينا بالمظلة.

في غضون ذلك، لم يسفر الهبوط الاضطراري عن إصابة الأفراد الثمانية الذين كانوا على متن الطائرة المزودة بالوقود، فيما يضخع الطيار الذي قفز من المقاتل للعلاج من الجروح التي أصيب بها.

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ووثق المقطع الصوتي المنشور على موقع "لايف إي تي سي" لحظات يقول فيها طاقم طائرة التزويد بالوقود، إن محركيها خرجا عن الخدمة، فيما يتسرب الوقود وربما تشتعل النيران، وأضاف: "الهبوط الطارئ جار في الوقت الحالي".

وفي لحظتها طلب المراقبون الجويون من طاقم الطائرة، أن يؤكد موقع إجراء العملية، لكن الإرسال سرعان ما انقطع مع الأرض.

في غضون ذلك، أكد الجيش الأميركي أن اصطداما وقع خلال عملية تزويد مقاتلة من طراز "إف 35" بالوقود وسط الجو، حتى تظل قادرة على مواصلة الطيران لمدة إضافية.

وقال شهود عيان على موقع "تويتر" إنهم شاهدوا طيار المقاتلة "إف 35" وهو يقفز بالمظلة، قبل أن يحط على الأرض بسلام، فيما كانت النيران قد اشتعلت في الطائرة التي تحولت إلى حطام.

وذكرت تقارير صحفية، أن طائرة مروحية تحركت في موقع الحادث من أجل البحث عن ناجين محتملين.