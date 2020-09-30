أذربيجان تؤكد استخدام أرمينيا منظومة توتشكا-أو .. ويريفان تنفى

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة "سبوتنيك": "منذ بعض الوقت، استخدمت القوات المسلحة لأرمينيا نظام الصواريخ التكتيكية توتشكا-أو، لم تنفجر ثلاثة من الصواريخ التى تم إطلاقها بسبب الحالة السيئة للمعدات العسكرية للعدو وجودتها المنخفضة".

ووعدت أذربيجان بإجراء عملية عسكرية فى قره باغ حتى انسحاب القوات المسلحة الأرمينية.

ونفت سلطات جمهورية ناغورنى كاراباخ "المعترف بها من طرف واحد" استخدام نظام الصواريخ "Tochka-U" من قبل القوات الأرمينية فى كاراباخ.

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وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية شريط فيديو لتدمير المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأرمينية.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، فى 27 سبتمبر، وبينما قالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمينية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس فى جمهورية قره باغ وأسفر القصف عن سقوط قتلى فى صفوف المدنيين، اتهمت أرمينيا وسلطات جمهورية قره باغ الجانب الأذربيجانى بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم.