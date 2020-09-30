وقالت مصادر فى قصر" هوفبورج "الرئاسى فى فيينا اليوم الاربعاء، إن الرئيس النمساوى تلقى أيضا أوراق اعتماد سفراء جدد لكل من جورجيا وبنجلاديش واوزبكستان وفرنسا وباكستان وبيلاروسيا وموناكو . وأضافت المصادر، أن الرئيس النمساوى رحب بالسفراء الجدد وتمنى لهم التوفيق فى مهماتهم .

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس النمساوى يتلقى أوراق اعتماد السفير المصرى الجديد فى فيينا محمد الملا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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