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الملك سلمان يوجه بأداء صلاة الغائب على الشيخ صباح في الحرمين

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وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الحرمين الشريفين.

وحسب وكالة الأنباء (واس)، فإن العاهل السعودي وجّه بأداء صلاة الغائب بعد صلاة العشاء، الأربعاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

وكان جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد وصل إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، عصر الأربعاء، حسب صور بثتها وسائل الإعلام الرسمية.

وبدأت مراسم تشييع الجثمان، الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة.

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وتوجه الموكب المرافق لجثمان الأمير الراحل، إلى مقبرة الصليبيخات، في مراسم تشييع مهيبة، بعد إقامة صلاة الجنازة على الشيخ صباح.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ونقل الجثمان إلى مسجد بلال بن رباح في منطقة الصديق بالكويت العاصمة، حيث أقيمت صلاة الجنازة وخرج موكب التشييع.

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