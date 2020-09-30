أرمينيا : تركيا ترسل مرتزقة وإرهابيين لدعم أذربيجان

قال وزير الخارجية الأرمينى زهراب مناتساكانيان، الأربعاء، إن تركيا ترسل "مرتزقة وإرهابيين" إلى أذربيجان من أجل القتال ضد قوات إقليم ناغورنى كاراباخ، ضمن المعارك المشتعلة فى الإقليم منذ الأحد الماضى.







وأضاف وزير الخارجية الخارجية الأرمينى فى تصريحات لسكاى نيوز عربية: "تركيا تقوم بإرسال المرتزقة الذين يدعمون أذربيجان، وتقوم بتحويل الكثير من الإرهابيين .. إنها تقوم بالأمر نفسه فى شرق البحر المتوسط وفى منطقة المتوسط، هذا مرفوض وغير مرحب به على الإطلاق".

وذكر مناتساكانيان أن أرمينيا "ليس لديها أى شروط مسبقة للتفاوض"، مضيفا: "عكس أذربيجان التى تستخدم القوة وتسعى للحلول العسكرية".

وتابع: "يجب أن ندافع عن أراضينا وشعبنا وأمننا.. على أذربيجان أن توقف أى نوع من الهجمات"، مشيرا إلى أن "أنقرة هى القوة المزعزعة للتوازن وهى التى تشعل التوتر".



وكشف مناتساكانيان أن أرمينيا "تعمل على الحل السلمى فى نطاق المعاهدة السلمية لتهدئة الوضع .. نعمل مع شركائنا لعدم التصعيد.. نحن نرغب فى أن يكون هناك سلام".

ودخل القتال الذى اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بسبب إقليم ناغورنى كاراباخ يومه الرابع فى أكبر مواجهة فى الصراع المستمر منذ عقود منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994.

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وبدأت المعارك بين الطرفين منذ الأحد الماضى، وأوقعت نحو 100 قتيل على الأقل، بعضهم من المدنيين.

ومساء الثلاثاء، عبر مجلس الأمن الدولى عن قلقه إزاء الاشتباكات فى الإقليم التى تهدد باندلاع حرب شاملة بين أرمينيا وأذربيجان.

وناغورنى كاراباخ منطقة تقع داخل أذربيجان، غير أنها تتمتع بحكم ذاتى تديره العرقية الأرمينية وتدعمها أرمينيا، وقد انفصلت عن أذربيجان فى حرب فى التسعينيات، لكن لا تعترف أى دولة بأنها جمهورية مستقلة، حتى أرمينيا نفسها.