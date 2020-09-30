نيكوس : على تركيا وقف انتهاكاتها غير الشرعية بأراضى قبرص ومناطقها البحرية

أكدت قبرص أن السبيل الوحيد لتهيئة المناخ لمفاوضات مع تركيا حول الأزمة فى شرق المتوسط هو وقف ما وصفته بتعديات الأخيرة على المياه الإقليمية القبرصية، بالتزامن مع استمرار تنقيب تركيا عن مصادر الطاقة فى شرق المتوسط، والتى تعترض عليها كل من قبرص واليونان.





ونقلت وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأربعاء، عن الرئيس نيكوس أناستاسياديس قوله أثناء حضوره إحدى الفعاليات "إنه لمن الضرورى أن تتخلى تركيا عن مزاعمها المتجاوزة بحق الجانب القبرصى اليونانى، ووقف انتهاكاتها وتصرفاتها غير الشرعية بأراضى قبرص ومناطقها البحرية". وتابع الرئيس القبرصى أن ذلك هو "الطريق الوحيد لتهيئة الظروف التى من شأنها أن تقودنا لطاولة المفاوضات ومناقشة أسس الحوار المنظم لإنهاء ذلك الوضع المرفوض، واستعادة السلم فى قبرص والتعايش المتجانس بين كافة سكانها". يأتى ذلك وسط توترات قائمة بين تركيا واليونان وقبرص حول الحدود البحرية لكل منها وحقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي، إذ تنقب تركيا عن الغاز فى مياه تعتبرها اليونان وقبرص تابعة لهما، فيما تؤكد تركيا على أنها تجرى عمليات الحفر والتنقيب عن مصادر للطاقة داخل جرفها القارى، وترفض ادعاءات اليونان بحقوق بحرية فى المنطقة.

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