إسبانيا تؤكد رفضها لخطوات تركيا في شرق المتوسط.. وتدعوها للتفاوض

أعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونثاليث لايا، اليوم الأربعاء، أن بلادها ترفض الخطوة الأحادية من جانب تركيا للتنقيب عن موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط.

وقالت لايا في مؤتمر صحفي مع نظيرها القبرصي نيكوس كريستودوليدس، إن إسبانيا ترى أن تصرفات تركيا تعيق طريق التفاوض حول النزاع الإقليمي، والتي أدت إلى زيادة حدة التوتر في المنطقة، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وأعربت "لايا" عن دعم بلادها لقبرص في ظل استمرار تركيا بالتنقيب عن الغاز في مياه شرق المتوسط، التي تعتبرها قبرص جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وأضافت وزيرة الخارجية الإسبانية: "نحن لا نؤمن بأن هناك حلا أحاديا لمشاكل منطقة شرق المتوسط وبالتالي نرفض التحركات الأحادية التي لن تساعد في إيجاد حل طويل الأمد".

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وأكدت لايا أن المفاوضات والحوار هم السبيل الوحيد للوصول إلى حل طويل الأمد لقضية ترسيم الحدود البحرية المعقد، والتي أدت إلى مواجهة بحرية استمرت لأسابيع بين تركيا واليونان العضوتين في حلف الناتو.

وتابعت: "أقول هذا باعتبار أن هذا ما تفعله إسبانيا لترسيم حدودها البحرية مع جيرانها. لذلك أنا لا أدعو إلى أي شيء مختلف عما أمارسه بالفعل".

وتصر تركيا على أنها تمتلك الحق في التنقيب عن الغاز بالقرب من قبرص لحماية حقوقها والقبارصة الأتراك الذين يقومون بإدارة دولة انفصالية في قبرص ولا يعترف بهم أحد إلا أنقرة.