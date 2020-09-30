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رئيس الإمارات يوجه بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل

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وجه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بإقامة صلاة الغائب على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وستقام صلاة الغائب على الشيخ صباح، الخميس، عقب صلاة العصر، في جميع مساجد دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما وجّه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأربعاء، بإقامة صلاة الغائب على أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في الحرمين الشريفين.

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وحسب وكالة الأنباء (واس)، فإن العاهل السعودي وجّه بأداء صلاة الغائب بعد صلاة العشاء، الأربعاء، في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة.

ووصل جثمان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى مثواه الأخير في مقبرة الصليبيخات، عصر الأربعاء، في أعقاب وصوله إلى مطار الكويت قادما من الولايات المتحدة.

واستقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

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