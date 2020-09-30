المملكة المتحدة تسجل 7108 إصابات و71 وفاة جراء فيروس كورونا

وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية، أن معظم الحالات الجديدة كانت فى إنجلترا إذ سجلت 5656 إصابة و62 حالة وفاة، تليها أيرلندا الشمالية بـ424 إصابة وحالة وفاة واحدة.
وأوضحت الشبكة، أن أعداد الإصابات اليوم تمثل انخفاضا بواقع 35 حالة عن أرقام الأمس والتى كانت الأعلى التى تسجلها البلاد منذ بداية الأزمة.
وتحاول السلطات البريطانية السيطرة على الموجة الجديدة من الجائحة عبر إعادة فرض المزيد من القيود، بعدما تخطت الإصابات حاجز 450 ألف حالة ووصلت الوفيات إلى 42 ألف وفاة.
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