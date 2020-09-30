روسيا تبدى استعدادها لاستضافة اجتماع بين أذربيجان وأرمينيا

ونقل بيان لوزارة الخارجية الروسية عن الوزير سيرغى لافروف، قوله، الأربعاء، بحسب "سكاى نيوز"، إن موسكو على استعداد لاستضافة وزيرى الخارجية لإجراء محادثات.

وقال لافروف إن روسيا ستواصل العمل مع الجانبين بشكل مستقل، إلى جانب ممثلين آخرين من مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا للوساطة فى الصراع بين قوات أذربيجان وقوات أرمينية، وهو الأعنف منذ منتصف التسعينيات، داعيا للوقف الفورى لإطلاق النار.

ويأتى الموقف الروسى الداعى إلى الحوار فيما أعلنت أذربيجان عزمها مواصلة حملتها العسكرية التى وصفتها بـ"الشرعية" فى ناغورنى كراباخ، وذلك بعد أن دارت اشتباكات جديدة فى المنطقة مع أرمينيا، اليوم الأربعاء.