عاجل .. روسيا : نقل أفراد من ميليشيا سورية فى ليبيا إلى كاراباخ

ودعت موسكو، إلى عدم استخدام مرتزقة وإرهابيين فى صراع كاراباخ. وكانت وجهت الإتهامات إلى أنقرة بنقل المرتزقة والإرهابيين إلى منطقة الصراع فى كاراباخ. وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان فى سبتمبر، وأقر الرئيس الأذربيجانى، إلهام علييف، فرض حالة الحرب فى عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، كما أعلن عن تعبئة جزئية، وسبق ذلك إعلان مجلس الوزراء الأرمينى حالة الحرب والتعبئة العامة فى البلاد بسبب الأحداث فى ناغورنى قرة باغ.

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